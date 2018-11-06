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Факти ICTV – Випуск 7:45 (06.11.2018)

Факти ICTV останні новини України та світу на 6.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ; акула напала на чоловіка на популярному курорті на північному сході Австралії; 18 людей стали жертвами аварії автобуса в Перу.

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