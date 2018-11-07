Факти ICTV – Випуск 7:45 (07.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 7.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: упродовж минулої доби на сході одного нашого військового поранено; у Британії затримали 55-річну Заміру Хаджієву; напередодні четвертий тур Ліги чемпіонів УЄФА стартував кількома несподіваними результатами.

Опубліковано Листопад, 07 в 10:20



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