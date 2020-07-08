Факти ICTV – Випуск 7:45 (08.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: два літаки не можуть злетіти, щоб допомогти гасити пожежу на Луганщині, оскільки представники терористичних організацій на окупованій частині області не дають жодних гарантій безпеки; російські найманці сім разів атакували позиції українських військових; обиратимуть запобіжний захід одному з терористів “ДНР” та позаштатному співробітнику ГРУ, якого у Києві затримала Служба безпеки України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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