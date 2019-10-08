Факти ICTV – Випуск 7:45 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кримчан Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова, фігурантів бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір етапували до Ростова-на-Дону; масові протести екоактивістів проти бездіяльності політиків прокотилися напередодні всією планетою; подарунок собі та оточенню зробив напередодні власного дня народження Володимир Путін.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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