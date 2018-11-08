Факти ICTV – Випуск 7:45 (08.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США готують нові санкції проти Росії; закарпатські рятувальники вже готуються надавати першу допомогу лижникам; Honda представив оновлену модель свого хетчбека Civic Type R.

Опубліковано Листопад, 08 в 9:03



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