Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Національний банк Польщі увів у оббіг оновлену купюру 100 злотих; Рено оприлюднив технічні характеристики найпотужнішої машини серед серійних передньопривідних автомобілів; Луцьк у полоні нестерпного смороду, чи не в кожному районі чути неприємний запах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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