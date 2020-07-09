Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Литва заборонила всі телеканали російської групи RT; Володимир Зеленський заявив, що через завищений курс гривні щодо долара українські підприємства недоотримали мільйони гривень і закрилися; пожежники ДСНС можуть застосовувати авіацію для ліквідації масштабної пожежі на Луганщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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