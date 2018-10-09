Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову вибухають склади з боєприпасами. Цього разу на Чернігівщині. За повідомленнями деяких ЗМІ, вибухають ракети; напередодні в Одесі в масовій ДТП загинула одна людина і три – постраждали; компанія BMW представила свій новий спортивний седан третьої серії.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-09
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