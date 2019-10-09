Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: судове рішення щодо повернення державного Приватбанку колишнім власникам можуть ухвалити вже 17 жовтня; у Стокгольмі розглядають апеляцію на рішення суду у справі між Нафтогазом України і Газпромом; в ООН не вистачає грошей, бюджет на миротворчі місії практично вичерпаний, також уже наступного місяця не буде чим платити персоналу та постачальникам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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