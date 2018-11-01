Факти ICTV – Випуск 7:45 (1.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на місці падіння пасажирського Боїнга в Індонезії знайшли бортовий самописець; Сполучені Штати почнуть виплачувати державний борг – заявив президент країни Дональд Трамп; відсьогодні в кіно найочікуваніший фільм місяця – грандіозна біографічна стрічка-мюзикл Богемна рапсодія про британський рок-гурт Queen і його геніального соліста Фредді Мерк’юрі.

Опубліковано Листопад, 01 в 11:36



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