Факти ICTV – Випуск 7:45 (1.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на місці падіння пасажирського Боїнга в Індонезії знайшли бортовий самописець; Сполучені Штати почнуть виплачувати державний борг – заявив президент країни Дональд Трамп; відсьогодні в кіно найочікуваніший фільм місяця – грандіозна біографічна стрічка-мюзикл Богемна рапсодія про британський рок-гурт Queen і його геніального соліста Фредді Мерк’юрі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-01
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