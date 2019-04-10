Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.04.2019)

акти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Бет Мозес – жінка, яка стала першою космічною туристкою, отримала напередодні від державного авіа-регулятора США престижну відзнаку – крила астронавта; водії старих автівок сплачуватимуть додатковий збір, якщо захочуть проїхатися центром Лондона.

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