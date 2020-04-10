Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: аварія на електропідстанції у Боярці Київської області, через надзвичайну ситуацію, частина міста залишилася без світла; у Львові під час карантину пенсіонерам допомагають вигулювати собак; Захід намагається пом’якшити обвал економіки, до якого призведе пандемія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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