Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять українських військових зазнали поранення за минулу добу на Сході; в Києві відкрився найбільший фестиваль літа Атлас Вікенд; найбільший в Європі центр приймання мігрантів закрили; надзвичайний стан у сфері клімату оголосили у Парижі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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