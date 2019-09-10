Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС відбудуться наступного тижня – 19 вересня; як зарадити самотності – цим питанням переймаються тепер і розробники техніки. Два рішення представили на виставці електроніки, що триває у Берліні.

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