Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Петро Порошенко пропонує проконсультуватися з НАТО у питанні збереження боєприпасів; сьогодні у Стамбулі екзархи Вселенського Патріарха звітуватимуть про ситуацію з церквою в Україні; шведський автобренд Polestar розпочав збирання передсерійної моделі свого дебютного суперкупе під назвою One.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
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