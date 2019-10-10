Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: формула Штайнмаєра – головна тема дебатів про ситуацію в Україні, які пройшли напередодні в Європарламенті; бомби з повітря й артилерія з землі – турецькі війська ведуть масштабну операцію в Сирії; гірше за пекло – така картина відкрилася поліції під час рейду на один із реабілітаційних центрів для колишніх в’язнів та наркоманів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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