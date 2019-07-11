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Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупаційні війська вдарили по Тарамчуку, Новолуганському та Зайцевому, ворог бив з мінометів та кулеметів; про мирне врегулювання ситуації на Донбасі напередодні говорили у Сполучених штатах, там відбулася зустріч радника Дональда Трампа Джона Болтона із секретарем РНБО Олександром Данилюком, європейське князівство Монако стало першою державою на планеті, повністю покритою зв’язком п’ятого покоління 5G.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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