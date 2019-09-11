Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія не зможе збільшити обсяги газу, який прокачує в Європу через Німеччину трубопроводом Північний потік. Відповідне рішення напередодні ухвалив суд Євросоюзу; 18 років минуло з наймасштабнішого теракту в історії Сполучених Штатів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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