Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 2 загинули, 5 постраждали – на Львівщині зіткнулися рейсовий автобус з легковиком; на Черкащині почастішали випадки отруєнь грибами; цьогорічний рейтинг найкращих роботодавців світу оприлюднив журнал Forbes.

Опубліковано Жовтень, 11 в 10:45



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