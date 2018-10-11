Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 2 загинули, 5 постраждали – на Львівщині зіткнулися рейсовий автобус з легковиком; на Черкащині почастішали випадки отруєнь грибами; цьогорічний рейтинг найкращих роботодавців світу оприлюднив журнал Forbes.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-11
Теги: Факти 7.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.