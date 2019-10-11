Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 14 годин і 8 хвилин тривала розмова Володимира Зеленського із журналістами, довше за нього, з лідерів країн пострадянського простору з пресою не говорив ніхто; у Криму затриманого проукраїнського активіста Олега Приходька арештували на 2 місяці; американській конгрес-вумен від партії демократів Олександрії Окасіо-Кортес довелося виправдовуватися за похід до перукарки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.