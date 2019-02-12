Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україні варто готуватися до нових потужних кібератак з боку Росії; російські окупанти накрили маскувальною сіткою та перемістили захоплені українські катери; спільні військово-морські навчання АМАН-19 завершуються сьогодні неподалік берегів Пакистану.

Опубліковано Лютий, 12 в 10:34



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.