Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.06.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав народних депутатів підтримати його відставку; у Сполучених Штатах у розпалі публічні словесні перепалки – перед президентськими виборами, що відбудуться наступного року.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.
2019-06-12
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