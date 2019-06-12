Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав народних депутатів підтримати його відставку; у Сполучених Штатах у розпалі публічні словесні перепалки – перед президентськими виборами, що відбудуться наступного року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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