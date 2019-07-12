Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій зростає кількість обстрілів, від опівночі українські позиції обстріляли вже 5 разів; ще 760 тисяч євро виділяє Німеччина на допомогу постраждалим через війну на Донбасі; українці, які живуть в Італії, тепер мають свою церкву, Папа Римський Франциск створив там Апостольський екзархат для вірян Української греко-католицької церкви.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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