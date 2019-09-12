Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: усі звільнені полонені у задовільному стані. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова; тиждень моди закінчився напередодні у Нью-Йорку показом колекції Майкла Корса. Побачити його пропозиції на наступну весну прийшли голлівудські зірки-шанувальниці його дизайну.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15
2019-09-12
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