Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: усі звільнені полонені у задовільному стані. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова; тиждень моди закінчився напередодні у Нью-Йорку показом колекції Майкла Корса. Побачити його пропозиції на наступну весну прийшли голлівудські зірки-шанувальниці його дизайну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.