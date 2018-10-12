Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в СБУ повідомили про нову спробу російських хакерів втрутитися в інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів; потужний торнадо, а потім ще й град завдав руйнувань в австралійському штаті Квінсленд; Ferrari представила унікальні спідстери – машини, які започаткують нове сімейство Monza – Ferrari Monza SP1 и Ferrari Monza SP2.

Опубліковано Жовтень, 12 в 10:34



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