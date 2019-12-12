Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на засіданні парламенту депутати планують розглянути законопроект про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей; по всій Британії відчиняються виборчі дільниці, в країні дострокові парламентські вибори; над Києвом густий туман, оголосили жовтий рівень небезпеки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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