Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші; Центральна виборча комісія затвердила перелік виборчих округів; автобренд KIA представив на мотор-шоу в Чикаго оновлену версію свого популярного кросовера Sportage.

Опубліковано Лютий, 13 в 10:00



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