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Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 13.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: американське оборонне відомство просить Конгрес виділити Україні у 2020 фінансовому році 250 млн доларів; у центрі Хмельницького на великому екрані біля філармонії транслювали порно замість реклами; німецький Mercedes-Benz оприлюднив ціну свого купе модельного ряду 2020 року – CLA.

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