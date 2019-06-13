Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається знову зустрітися з Путіним – на полях саміту Великої Двадцятки; Євросоюз очікує, що Росія негайно звільнить усіх татар, затриманих у незаконно загарбаному нею Криму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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