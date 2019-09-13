Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 10 гектарів лісу горить на території чернігівського військового полігону; у Києві відкрилася 16 зустріч Ялтинської Європейської Стратегії; компанія Apple знову подорожчала – її капіталізація вже вдруге подолала психологічну позначку у трильйон доларів.

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