Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Кривому Розі вдалося запустити чотири котельні; Петро Порошенко має зустрітися з представниками УПЦ Московського патріархату; вийшов трейлер першого ігрового фільму за мотивами всесвіту Покемонів.

Опубліковано Листопад, 13 в 9:07



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