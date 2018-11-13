Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Кривому Розі вдалося запустити чотири котельні; Петро Порошенко має зустрітися з представниками УПЦ Московського патріархату; вийшов трейлер першого ігрового фільму за мотивами всесвіту Покемонів.

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