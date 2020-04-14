Факти ICTV – Випуск 7:45 (14.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 325 українців за минулу добу захворіли на Covid-19; окупанти зранку вже двічі обстріляли українські позиції на Донбасі; Volkswagen розпочинає продаж зарядженої версії свого кросовера Atlas Cross Sport.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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