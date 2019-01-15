Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні у нижній палаті парламенту Великої Британії – важливе голосування стосовно виходу країни з Євросоюзу; у Німеччині скасовані сотні авіарейсів, і зокрема міжнародних – через страйк у 8 аеропортах; найбільшу в історії країн Балтії – партію кокаїну конфіскували правоохоронці Латвії.

Опубліковано Cічень, 15 в 11:03



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