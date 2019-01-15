Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні у нижній палаті парламенту Великої Британії – важливе голосування стосовно виходу країни з Євросоюзу; у Німеччині скасовані сотні авіарейсів, і зокрема міжнародних – через страйк у 8 аеропортах; найбільшу в історії країн Балтії – партію кокаїну конфіскували правоохоронці Латвії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.01.2019)
Факти ICTV. Спорт (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (15.01.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка