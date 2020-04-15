Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ще 270 українців захворіли на коронавірус; за добу окупанти 9 разів обстріляли позиції українських захисників; Кабінет міністрів знов регулюватиме ціни на соціальні продукти, а також ліки і медичні вироби.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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