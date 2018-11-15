Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 15.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті один український армієць поранений; уночі в Херсоні почали подавати опалення в дитячі садки, школи і лікарні; в ООН сьогодні знову говоритимуть про порушення прав людини в загарбаному Росією Криму.

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