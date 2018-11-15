Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті один український армієць поранений; уночі в Херсоні почали подавати опалення в дитячі садки, школи і лікарні; в ООН сьогодні знову говоритимуть про порушення прав людини в загарбаному Росією Криму.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-15
Теги: Факти 7.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.