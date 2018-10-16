Факти ICTV – Випуск 7:45 (16.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: православні росіяни не зможуть молитися на горі Афон; з сьогоднішнього дня в Україні знову обіцяють штрафувати за перевищення швидкості; на Волині встановили найбільший в Україні пам’ятник бджолі.

Опубліковано Жовтень, 16 в 10:48



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