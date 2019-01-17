Факти ICTV – Випуск 7:45 (17.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежу на олійному заводі біля Львова ліквідували; британський премʼєр Тереза Мей вистояла – нижня палата парламенту країни напередодні не підтримала вотум недовіри її уряду; вбитого під час концерту мера польського Ґданська Павела Адамовича поховають у суботу.

Опубліковано Cічень, 17 в 10:41



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