Факти ICTV – Випуск 7:45 (17.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рівно 5 років з дня трагедії МН-17; затори на два місяці гарантовано. Центральний міст Дніпра повністю перекрили; Чеський автобренд Skoda запустив у виробництво свій новий компактний кросовер Kamiq.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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