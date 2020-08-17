Факти ICTV – Випуск 7:45 (17.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щонайменше 20 людей стали жертвами вибуху в готелі у східно-африканській країні Сомалі; невідомі спалили авто програми розслідувань Схеми, припарковане біля будинку водія; у Білорусі – загально-національний страйк, він триватиме поки Олександр Лукашенко не виконає усіх вимог протестувальників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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