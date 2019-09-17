Факти ICTV – Випуск 7:45 (17.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть зустрітися вже у жовтні на саміті у Нормандському форматі; пожежну частину власними руками облаштували собі селяни Руської Поляни, що на Черкащині; чеський автобренд Škoda представив позашляхову версію свого флагмана Superb Scout.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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