Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: полонених українських моряків Росія може відпустити восени – прогнозує адвокат Ілля Новіков; 20-річна дівчина хотіла купити авто в салоні на гроші, надруковані звичайним принтером на звичайному папері.

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