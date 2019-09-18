Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Мінську розпочнуться переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі; Білорусь і Сполучені Штати вперше після 11-річної перерви відновлюють дипломатичні відносини на рівні послів; Путін заявив, що Ізраїль – російськомовна держава, що має спільну історію з Росією.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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