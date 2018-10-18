Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті через теплу й сонячну погоду оголошено надзвичайну пожежну небезпеку найвищого 5-го класу; зросла кількість загиблих через страшну стрілянину в коледжі Керчі; за минулу добу на передовій було 9 ворожих обстрілів.

Опубліковано Жовтень, 18 в 9:56



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