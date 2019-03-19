Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на президентських виборах в Україні працюватимуть близько тисячі іноземних спостерігачів; 4 роки колонії – такий вирок ухвалив російський суд відомому чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву; врятувати від загибелі так званих смартфонних зомбі – таку місію призначила собі влада південнокорейського міста Ільсан.

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