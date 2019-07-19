Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російський додаток для смартфонів FaceApp, який показує, як людина виглядатиме в старості, має дослідити ФБР; цілу рятувальну операцію організували на одному з курортів Іспанії. На пляжі зник білоруський відпочивальник.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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