Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: палата представників американського Конгресу підтримала імпічмент президента Дональда Трампа; майже $700 млн на допомогу Україні ухвалила Палата представників Конгресу; Андрій Лунін дебютував за Вальядолід.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-12-19
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