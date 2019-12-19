Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: палата представників американського Конгресу підтримала імпічмент президента Дональда Трампа; майже $700 млн на допомогу Україні ухвалила Палата представників Конгресу; Андрій Лунін дебютував за Вальядолід.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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