Факти ICTV – Випуск 7:45 (2.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі сьогодні відзначають міжнародний день припинення безкарності злочинів проти журналістів; новий президент Куби Міґель Діас-Канель з першим міжнародним візитом вирушив до Москви; на вихідних у Києві обіцяли почати демонтаж Шулявського шляхопроводу. Міст закриють на півтора року.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-02
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