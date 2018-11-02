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Факти ICTV – Випуск 7:45 (2.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі сьогодні відзначають міжнародний день припинення безкарності злочинів проти журналістів; новий президент Куби Міґель Діас-Канель з першим міжнародним візитом вирушив до Москви; на вихідних у Києві обіцяли почати демонтаж Шулявського шляхопроводу. Міст закриють на півтора року.

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