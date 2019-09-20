Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пам’ять жертв сталінізму, нацизму та інших тоталітарних і авторитарних режимів вшанував Європарламент; Львів цими днями – книжкова Мекка, понад 2 тис. літературних новинок, більше як тисяча авторів; конфуз в урочистий момент трапився з дружиною президента Сполучених Штатів – Меланією Трамп.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.