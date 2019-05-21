Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новообраний президент України приступив до виконання своїх обов’язків; на Прикарпатті через дощі розлилися гірські річки; до відмиванні грошей через естонську філію Данске банк причетний двоюрідний брат Путіна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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