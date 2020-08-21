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Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Міжнародній космічній станції напередодні стався витік повітря; до Омська з Німеччини прилетить літак з медиками та обладнанням, щоб забрати отруєного опозиціонера Олексія Навального; СБУ викрила екс-чиновницю Херсонської області, яка шпигувала на Росію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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